شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ردا علي شكوى 7 لاعبين: واثقون من صحة موقفنا بشهادة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على الشكوى التي قدمها 7 لاعبين سابقين بالفريق، ضد النادي، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: المقاولون هو من بادر بالشكوى قبل فترة، أولئك اللاعبون لم يدفعوا الضرائب المتعلقة بعقودهم وتمت مطالبة النادي بها وقدمنا ضدهم شكوى في اتحاد الكرة وفي المحاكم بسبب أنهم مديونيين للنادي.

قدم 7 لاعبين بالدوري المصري، وهم، محمد حمدي زكي، أحمد عبد العزيز، أحمد داود، كريم مصطفى، محمد فتحي، عمر بسام، أحمد موسى، شكوى إلى اتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم، ضد نادي المقاولون العرب، وذلك بسبب عدم حصولهم على مكافآت البقاء بالدوري وبادعاء التلاعب بعقودهم، وذلك خلال تواجدهم بنادي المقاولون.

وأصدر اللاعبون السبعة بيانا جاء كالتالي:

نأسف جدا لما يحدث داخل جدران نادى المقاولون العرب احد قلاع الرياضة المصرية وضرب عرض الحائط باللوائح والمواثيق والعقود حيث تم التلاعب بعقود اللاعبين وذلك لتقليل الضرائب والرسوم وأثر ذلك بشكل مباشر على اللاعبين الراحلين عن الفريق الموسم الماضى .

وثانيا فرض خصومات على اللاعبين الراحلين 10% بحجة عدم وصول الفريق للمركز الرابع دون معرفة احد بهذه اللائحة او اطلاعنا عليها وهل اللائحة تطبق على بعض اللاعبين فقط .تم وعدنا نهاية الموسم الماضى بصرف مكافأة بقاء فى الدورى بعد نهايته وفوجئنا بتحويل المكافأة إلى خصم دون اى وجه حق.

لقد قدم اللاعبين الموسم الماضى كل ما فى وسعهم من مجهود بدنى وذهنى واستطعنا بمساعدة الجهاز الفنى والادارة بالبقاء فى الدورى ولمدة 11 شهراً لم نتقاضى إلا 50% من مستحقاتنا وبعد الرحيل عن النادى ولمدة سنة اخرى لم نحصل على باقى مستحقاتنا !!

الامر الان بين يدى اتحاد الكرة المصرى وجمعية اللاعبين المحترفين ونثق فيهم كل الثقة، وسنذهب الى اقصى درجات التقاضى وتقديم بلاغات الى الجهات المعنيه بخصوص ما حدث.