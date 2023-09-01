شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنيء الجندي وملك اسماعيل بعد تأهلهم لاوليمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي.
وذلك بعد فوز احمد الجندى بذهبية بطولة إفريقيا للخماسي الحديث والمقامة بمصر حاليا وبذلك يحجز الجندى مقعد جديد في أولمبياد باريس 2024 ، بينما تمكنت لاعبه المنتخب المصري للسيدات ملك إسماعيل من احراز ذهبية البطولة الافريقية لتصاحب الجندى وتتأهل الى الاوليمبياد أيضا.
واضاف صبحي ان القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهدا او دعما ، من اجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.
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