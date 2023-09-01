شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى للزمالك: سبورتنج لشبونة لم يرفض تقسيط غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.

أكد فؤاد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه المكلف الوحيد بالتواصل مع النادى البرتغالى لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى لافتاً إلى أن الأمور ما زالت محل تفاوض ويتواصل باستمرار مع النادى البرتغالى لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.

فى سياق مختلف عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة، فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له.

وقام أوسوريو بتحية اللاعبين وطلب المدير الفنى من الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.