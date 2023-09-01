شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الكويت تقترب من استضافة ودية مصر والجزائر فى أكتوبر المقبل

تقترب الكويت من احتضان ودية منتخب مصر والجزائر فى أكتوبر، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجانبين المصرى والجزائرى، والشركة المنظمة للمباراة.

رابطة الأندية تخطر المصرى بخوض مبارياته على برج العرب فى الموسم الجديد

تلقى النادى المصرى إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بخوض مبارياته فى الموسم الجديد 2023-2024 على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى يتدرب اليوم على فترتين فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد

يواصل فريق الأهلى معسكره الإعدادى المقام حاليا فى النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، ويؤدى الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة فى تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا "الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة".

الإسماعيلى يواجه فيوتشر وديًا الثلاثاء استعدادًا للموسم الجديد

اتفق مسئولو النادى الاسماعيلى مع نظرائهم فى فيوتشر على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل استعداداً للموسم الجديد.

عبد الواحد السيد يعلن موعد عودة الجزيري.. والزمالك يستعد للكونفيدرالية بوديتين

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق إلى القاهرة، للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا للفترة المقبلة

اتحاد الكرة يتفق مع بيريرا على إقامة مباريات القمة بحكام مصريين فى الموسم الجديد

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اسناد مباريات القمة بين الأهلى والزمالك وجميع المواجهات الكبرى فى الموسم الجديد سواء فى الدورى أو كأس مصر إلى حكام مصريين، على أن يتم غلق الباب تماما أمام فكرة استقدام حكام أجانب.

طبيب الزمالك يكشف حالة الثلاثى المصاب .. وانضمام دكتور التغذية

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية