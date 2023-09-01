شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شيفو ونيولوك سامسون.. كوليس أول مران للزمالك بالموسم الجديد × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الزمالك صباح اليوم الجمعة العديد من الكواليس الخاصة في أول تجمع للفريق الأبيض بعد العودة من الإجازة التي منحها لهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بعد الخروج من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وظهر محمد عبد الشافى في مران الفريق الأبيض لأول مرة بعد عودته من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في الموسم الماضى، حيث أدى فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، قبل أن يواصل البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني.

كما انتظم البنينى سامسون أكينيولا في المران الجماعى،وظهر بـ نيولوك وخاض فقرات المران مع زملائه بشكل طبيعى،كما تواجد محمود علاء بشكل طبيعى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة مزق في أربطة الأنكل، وأدى على إثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

كما أدى "أوباما" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة،فيما شارك مصطفى شلبي في التدريبات عقب تماثله بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعدادا للموسم الكروى الجديد،ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجارى فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر فى تنزانيا.



الزمالك



أوسوريو



تدريبات الزمالك



حاتم سكر



سامسون ونداى



شيكابالا



عبد الشافى



لاعبو الزمالك



مران الزمالك