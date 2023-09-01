شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى بطلة الاسكواش تحتفل بعيد ميلادها رقم 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم الجمعة، البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، بعيد ميلادها رقم 23، حيث ولدت البطلة الشابة فى الأول من سبتمبر عام 2000، وبدأت مسيرتها مع الاسكواش فى سن صغيرة برفقة شقيقها كريم الحمامى.

هانيا الحمامى دونت اسمها بين كبار اللعبة بحروف من ذهب، بعدما نجحت فى التتويج ببطولة العالم للناشئات التى أقيمت بماليزيا عام 2019، لتبدأ فصلا جديدا فى مسيرتها الاحترافية.

ونجحت البطلة الصغيرة فى حصد العديد من الألقاب قي وقت قياسي، كان من بينها، التتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها العاشرة، كما أنهت الموسم الماضي في التصنيف الثالث عالميا، خلف نور الشربيني المصنفة الثانية وبطلة العالم في ست نسخ، ونوران جوهر المصنفة الأولى.

وكانت البطلة الشابة قد نجحت في التقدم إلى التصنيف الثاني عالمياً لبضعة أسابيع خلال الموسم الماضي.

وتبحث هانيا الحمامي عن مواصلة التألق في الموسم الجديد، والذى انطلق في منتصف أغسطس الماضي، وذلك لمواصلة التقدم في التصنيف العالمي، حيث أكدت هانيا أن هدفها هو الوصول إلى قمة التصنيف.