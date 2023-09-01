شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور فى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كما يلتقى فريق الرجال أيضا مع الزهور على صعيد منافسة المحترفين للرجال ، بينما ينافس الزمالك نظيره المعادى بالجولة الأولى .
واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 و السيدات و ناشئات 2006 .
و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى والعبور مع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .
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