شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور فى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 28/22 فى انطلاق مسابقة دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2023/2024 .

كما يلتقى فريق الرجال أيضا مع الزهور على صعيد منافسة المحترفين للرجال ، بينما ينافس الزمالك نظيره المعادى بالجولة الأولى .

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 و السيدات و ناشئات 2006 .

و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى والعبور مع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .