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الأهلى يهزم الزهور فى مرتبط اليد 2006

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 28/22 فى انطلاق مسابقة دورى المرتبط بالمحترفين  لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2023/2024  . 

 

كما يلتقى فريق الرجال أيضا مع الزهور  على صعيد منافسة المحترفين للرجال ، بينما ينافس الزمالك نظيره المعادى بالجولة الأولى  .

 

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا  بالسعودية.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 و السيدات و ناشئات 2006 .

 

و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال  الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى والعبور مع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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