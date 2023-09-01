غزل المحلة يعسكر فى القاهرة 10 أيام استعدادا للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، السفر للقاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة عشرة أيام استعدادا لانطلاقة الموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

واصطحب الجهاز الفني 29 لاعبا حيث ضمت قائمة الفريق المحلاوي لمعسكر القاهرة كلا من:

عمرو شعبان، محمود الحضري، احمد فوزي، احمد طارق، محمود مسعد، محمود علاء، محمد ابوالحمد، علي بسيوني، عموري، الشاذلي، محمد حجازي، محمود غالي، أحمد النادري، محمد جابر، رجب جمال، يوسف خليل، يوسف بيبو، محمد السوداني، أحمد حجي، أحمد أوشا، مجدي صبري، عبده يحيي، اسامة خليل، احمد مجدي، خالد الأخميمي، شيكو محارب، حسام حسن.

وكان مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة ، قد وافق على الاستقالة التي تقدم بها أسامة خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في الإجتماع الأخير.

وقرر المجلس تكليف اللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادي بتسيير الأعمال في النادي لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقبل قبل نهاية شهر سبتمبر.

ووجه أسامة خليل الشكر لرئيس الشركة القابضة للغزل ومجلس إدارة شركة الغزل، ولاعضاء مجلس ادارة شركة الكرة والعاملين بالنادي الذين تعاونوا معه خلال فترة رئاسته للشركة، بعد ما اظهر الجميع اخلاصا شديدا وتفانيا في العمل متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

وتقدم أسامة خليل باستقالته من رئاسة شركة غزل المحلة لكرة القدم يوم 1 يوليو الماضي بعد وفاة والدته، لظروف خاصة، لكن مجلس الادارة تمسك باستمراره، قبل ان يعود لتقديم استقالته مرة أخرى.