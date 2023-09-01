شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب إنتهاء مُعايشة لاعبه الشاب يوسف عفيفى في لوهافر الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة يوسف عفيفي، لاعب فريق مواليد 2005 بالنادي من فترة المُعايشة التى يقضيها حالياً بنادي لوهافر الفرنسي من أجل حسم مصير اللاعب وبحث إمكانية إنتقاله للنادي الفرنسي.

ويترقب الأهلي نتيجة فترة المُعايشة وتقديم عرض رسمي من لوهافر لشراء اللاعب الشاب من أجل البت في هذا العرض والموافقة عليه أو رفضه .

وتلقي الأهلي دعوة رسمية من النادي الفرنسي طلب فيها خضوع اللاعب لفترة معايشة قبل حسم موقفه من التعاقد معه ، ووافقت إدارة الأهلي وعلى سفر اللاعب لقضاء فترة المعايشة، في ظل ارتباطه مع القلعة الحمراء

ويعد يوسف عفيفي واحداً من مواهب قطاع الناشئين التي يعول عليها كثيرًا النادي الأهلي في الفترة المقبلة ويتواجد لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وسبق ولعب له النجم الجزائري رياض محرز و الفرنسي بول بوبجا لاعب يوفنتوس الايطالي حاليا.



يوسف عفيفي ناشئ الأهلي