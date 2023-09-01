شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الأهلى بتقديم موعد قرعة مونديال الأندية 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد فيه الأخير تقديم موعد قرعة كاس العالم الاندية لتصبح يوم 5 سبتمبر الجاري في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة بعد ان كان مقرر لها في السابع من نفس الشهر.

ويشارك الأهلي في بطوله كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعوديه خلال ديسمبر المقبل.

ويقيم الأهلي حالياً معسكر خارجي في النمسا استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الأهلي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.