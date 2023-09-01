شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الأهلى بتقديم موعد قرعة مونديال الأندية 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد فيه الأخير تقديم موعد قرعة كاس العالم الاندية لتصبح يوم 5 سبتمبر الجاري في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة بعد ان كان مقرر لها في السابع من نفس الشهر.
ويشارك الأهلي في بطوله كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعوديه خلال ديسمبر المقبل.
ويقيم الأهلي حالياً معسكر خارجي في النمسا استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الأهلي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.
على صعيد متصل ، ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بـ صلاح محسن مهاجم الفريق في هجوم المارد الأحمر خلال مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، حيث يرى المدرب السويسري أن صلاح مكسب كبير للفريق على الصعيد الهجومي ويحتاج لفرصة كاملة من أجل تثبيت اقدامه مع الفريق وقيادة هجومه الموسم المقبل.
وأشاد السويسري مارسيل كولر بمستوى صلاح محسن ، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.
وطالب كولر ، صلاح محسن بالاجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التي تُتاح له حتى يكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل، ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.
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