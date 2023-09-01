شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم صبري رحيل بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة الصاعد للدوري الممتاز ضم صبري رحيل، لاعب الاتحاد السكندري السابق استعدادًا للموسم الجديد و المشاركة في بطولة الدوري لموسم 2023 – 2023 .

ويتكون الجهاز الفني للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال ، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال ، وأحمد مجدى محلل أداء .

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، رسميا لدعم الفريق الساحلى عقب الصعود للدورى الممتاز.

ويعد الثنائى عبد الله هاشم والحارس حسن الحطاب الصفقة الخامسة والسادسة التي يبرمها الجونة في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجح فى ضم كل من خالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبي أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

وصعد فريق الجونة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذي أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.

وصعد الجونة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى «مجموعة الصعيد» برصيد 69 نقطة.