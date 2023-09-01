شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يلتقى والدة رونالدو على هامش معسكر المصرى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر باهر المحمدي لاعب النادي المصري، صورة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، لزميله بالفريق حسين السيد "مارسيلو"، وذلك برفقة والدة كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، وذلك على هامش معسكر الفريق بالمغرب.

وعلق باهر المحمدي الوافد الجديد من الإسماعيلي إلى النادي المصري :"والدة الأسطورة كريستيانو رونالدو".

وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.