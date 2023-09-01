شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور فى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 30/18 فى انطلاق مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد مواليد للموسم المحلى 2023/2024 .

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 و السيدات و ناشئات 2006 .

و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى والعبورمع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .