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الأهلى يهزم الزهور فى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 30/18 فى انطلاق مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد مواليد للموسم المحلى 2023/2024  . 

 

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا  بالسعودية.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 و السيدات و ناشئات 2006 .

 

و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال  الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى والعبورمع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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