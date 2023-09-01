شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف مادى مع سموحة يقرب محمود شبانة من البقاء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قريباً من البقاء داخل الفريق الأبيض خلال الموسم القادم بعد العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعطلت صفقة انتقال محمود شبانة إلى سموحة بعد عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية مع مسئولي نادى الزمالك بسبب رغبة النادى السكندرى في دفع قيمة الصفقة على شيكين بينما طلب مسئولي القلعة البيضاء الحصول سعر الصفقة "كاش".

ولم يشارك شبانه مع الزمالك خلال الموسم الماضى إلا في دقائق معدودة ، بينما خرج من التشكيلة الأساسية تماما منذ قدوم الكولومبي أوسوريو الذى اعتمد على بعض المدافعين وأخرج شبانه تماما من حساباته بالرغم من جاهزيته طوال الموسم منذ عودته من سموحة .

في سياق مختلف شهد مران الزمالك صباح اليوم الجمعة العديد من الكواليس الخاصة في أول تجمع للفريق الأبيض بعد العودة من الإجازة التي منحها لهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بعد الخروج من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وظهر محمد عبد الشافى في مران الفريق الأبيض لأول مرة بعد عودته من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في الموسم الماضى، حيث أدى فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، قبل أن يواصل البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني.

كما انتظم البنينى سامسون أكينيولا في المران الجماعى،وظهر بـ نيولوك وخاض فقرات المران مع زملائه بشكل طبيعى،كما تواجد محمود علاء بشكل طبيعى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة مزق في أربطة الأنكل، وأدى على إثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

كما أدى "أوباما" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة،فيما شارك مصطفى شلبي في التدريبات عقب تماثله بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم.