شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2006 يهزم المعادي بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره المعادي بنتيجة 37 - 36 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى .

وأشاد محمد رمضان "هتلر" المدير الفني للفريق بالمستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين خلال اللقاء وإصرارهم على تحقيق الفوز لتكون بداية موفقة للموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.