شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام المساعدين C 1 استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختتمت اليوم معسكرات الحكام المساعدين C1 استعدادًا لانطلاق لموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 ، بمختلف مراحله.

وتواجد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومحمد فاروق وأحمد أبو العلا وحمدي القاضي ومحمد أبو خاطر وأحمد ساهر وأحمد الجارحي وأحمد فاروق للإشراف على المعسكر.

في سياق متصل ، ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.