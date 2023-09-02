شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أكرم توفيق لوسط الأهلى لتعويض غياب الجوكر والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق في مركز لاعب خط الوسط بالموسم الجديد لاستغلال قدراته في هذا المركز الذى يجيد فيه وسبق له المشاركة فيه سواء مع المارد الأحمر أو منتخب مصر.

ويري كولر أن عودة أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى ستكون بمثابة خير تدعيم لخط وسط المارد الأحمر بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري وتجدد إصابة زميله عمرو السولية.

واستقر كولر على الإبقاء على محمد هانى في مركز الظهير الأيمن بالتشكيلة الأساسية للأهلى بالموسم الجديد بعد تقديمه موسماً متميزا مع الفريق بالموسم الماضى وحصوله على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.

وأصيب أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي مرتين خلال رحلته مع الأهلى الأولى، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2021 والثانية خلال تدريبات المارد الأحمر بالموسم الأخير.