شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تتحفظ على إقامة الدوري الممتاز من دور واحد فى الموسم القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحفظ عدة أندية من الدورى الممتاز، في محادثاتها الودية مع مسئولي رابطة الأندية، على إقامة الدوري المقبل والمقرر انطلاقة نهاية الشهر الجاري، من دور واحد، حيث تمسكت معظم الأندية ببطولة الدوري بشكلها الاعتيادي.

واقترح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على رابطة الأندية إقامة الدوري المقبل من دور واحد بسبب ازدحام جدول الموسم المقبل بالعديد من البطولات مثل كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي والكونفدرالية مع البطولات المحلية.

وكان اتحاد الكرة يرى أنه يجب البحث عن حلول مختلفة للموسم المقبل مثل إقامة دوري من دور واحد ثم 8 فرق لإقامة دورة تحديد البطل ونصل لـ24 جولة وهذا أقل بـ9 أسابيع من الموسم الاعتيادي.

وتنطلق رؤية اتحاد الكرة من تسهيل مهمة فريق آخر ربما يستطيع الفوز بالدوري غير الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعدها نعود للموسم الطبيعي، علما بأن الحل تواجد الموسم الماضي والأندية هي من رفضت وبعد ذلك هم من يشتكون من التأجيلات والإرهاق ويطلبون قيد 30 لاعبًا ومع أول ضغط عليهم يطلبون التأجيل.

ونص مقترح الجبلاية على اقامة دورة تحديد البطل ستصبح مثل مباريات الكؤوس وستجعل المباريات قوية أكثر، لكن العقبة هي رفض الأندية لتلك الفكرة.