شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التدريبات فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم السبت فريق الاهلى تدريباته اليومية بمعسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لأخر منعاً لإصابة اللاعبين خاصة وأن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجارى في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

على صعيد متصل، يضع الجهاز الفني لفريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق الجدد للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، ويُمني المدرب السويسري النفس بتجهيز إمام عاشور لاعب الفريق الجديد على الصعيد البدني والفني للمشاركة في مباراة السوبر التي ستكون أول إختبار رسمي للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيل لإمام عاشور في معسكر الفريق المُقام حالياً بالنمسا وذلك للتعافي من إصابته القديمة التي تعرض لها في أبريل الماضي حينما كان لاعباً في نادي ميتيلاند الدنماركي وكانت عبارة قطع في وتر العضلة الخلفية.

وسيتحدد موقف إمام عاشور من مباراة السوبر الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة ورغم تضاؤل الفرصة إلا أن الجهاز الفني مازال يترقب الموقف لحسم موقف اللاعب من التواجد في قائمة مباراة إتحاد العاصمة الجزائري.