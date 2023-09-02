شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن مهاجم سموحة والأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"30" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم السبت حسام حسن مهاجم سموحة الحالى والاهلى السابق بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد الثانى من سبتمبر لعام 1993 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ويعد حسام حسن من ناشئى أكاديمية الزمالك، حيث التحق بها فى 2009، قبل انتقاله إلى طلائع الجيش، والذى استمر معه وتألق حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2012-2013، لعب حسام مع الفريق مبارتين من أهمهما مباراة ضد الاتحاد السكندرى، والذى سجل فيها أول أهدافه وكان فى الجولة الـ12 من جولات الدورى المصرى الممتاز 2012.

وكانت محطته الثانية نادى الداخلية والذى لمع فيه، وأصبح لافتًا لأنظار الفرق الكبرى، حيث بدأ فى تسجيل المزيد من الأهداف التى ساهمت فى تصدر فريقه للدورى فى أولى جولات الدورى، والمساهمه فى البقاء فى الدورى، وكان ذلك فى موسم 2014-2015.

وانتقل بعدها إلى سموحة، والذى عرفته الجماهير المصرية من خلاله ضمن الانتقالات الشتويه لعام 2016 والذى يعد كخطوة مهمة فى مشواره الكروى.

شارك حسام حسن مع سموحة فى 154 مباراة، بدأت فى موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق ، ويعد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة فى بطولة الدوري.

بينما شارك حسام حسن مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وإجمالا خاض حسام حسن، مع النادي الأهلي 33 مباراة، لم يتمكن من تسجيل سوى 3 أهداف، وصنع 3 أهداف، وتلقى 3 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد في أي مباراة خاضها مع الأحمر قبل أن يعود لناديه سموحة مجدداً

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالها أهداف.