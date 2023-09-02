شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد صارمة لـ علي ماهر فى معسكر المصرى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، قواعد صارمة خلال معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية، وذلك استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

ويجري جهاز المصري قياسات وزن للاعبين بشكل مستمر، حيث يستهدف جهاز المصري رفع مستوى اللياقة البدنية قبل بداية الموسم الجديد، لجميع اللاعبين.

ويتدرب المصري على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك لمنح الوقت الكافي لفترة الإعداد البدني وكذلك التدريب بالكرة لمنح التعليمات الفنية.

وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 3 مباريات ودية، وذلك أيام 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.