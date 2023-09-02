جهاز الأهلى يترقب الليلة نتائج قرعة دورى السوبر الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ماتسفر عنه قرعة دوري السوبر الأفريقى المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، رغم تواجد بعثة فريق الكرة فى النمسا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد والذى يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

وقال الاتحاد الأفريقي إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا".

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني

وأكد الكاف، أن المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي، سوف تقام يوم 20 أكتوبر المقبل فى تنزانيا.

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وقال بيان الكاف:"تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الإفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، بينما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة رسميًا حتى الآن، إلا أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس كا قال العام الماضي في تنزانيا إن الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال أفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025.

وأعلن باتريس موتسيبي، فى وقت سابق عن تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي، ج إلى الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك بناءً على رغبة بعض الأصدقاء فى أوروبا بسبب مسمي بطولة دوري السوبر الأوروبي.