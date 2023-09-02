شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة وتدريبات على الرمال فى معسكر المقاولون استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، برنامج إعداد خاص للاعبين، يقوم على أساس رفع الحمل البدني وذلك من خلال التدريب على فترتين، صباحية ومسائية، بالإضافة إلى التدريب على الرمال، وذلك لرفع مستوى اللياقة، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالعين السخنة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون اختتم تدريباته والمرحلة الأولى من الاعداد علي ملعبه بالجبل الاخضر الثلاثاء الماضي، وذلك قبل التوجه صباح الأربعاء، إلى معسكر العين السخنة .

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابات رسمية باستدعاء خمسة لاعبين للانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة من 4 إلى 12 سبتمبرالجارى.

ورحب الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة شوقي غريب بانضمام الخماسي للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية ومغادرة معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتلقى نادي المقاولون اخطارا من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا و العربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم 4 سبتمبر بالعين السخنة والذي يتخلله مباراتين أمام روسيا يوم 7 و 11 سبتمبر ضمن برنامح اداعداد لاولمبياد باريس 2024.

كما تلقى المقاولون خطابا رسميا من الاتحاد الأوغندي لضم جوزيف أوشايا للانضمام لمنتخب اوغندا في الأجندة الدولية، كما تلقى نادي المقاولون خطابا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لانضمام محمود وادي لمنتخب فلسطين خلال الأجندة الدولية.