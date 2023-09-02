شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر ورضا سليم فى معسكر الأهلى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع المغربى رضا سليم على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالنمسا لمنح اللاعب بعض التعليمات التي تتعلق بأداؤه في التدريبات حتى يستغلها جيداً لحجز مكان أساسى بتشكيلة المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وأثنى كولر على حماس اللاعب منذ انطلاق المعسكر مشدداً على أنه لمس رغبته في كتابة اسمه ضمن قائمة أهم اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الاهلى.

وأعلن النادي الأهلي انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك، ويعد رضا سليم ثالث لاعب مغربي يمثل الأهلي بعد الثنائي وليد أزارو وبدر بانون، اللذين حققوا بصموا في صفوف الفريق الأحمر، وساهموا في تتويجه بالبطولات قبل أن يرحل الأول إلى الاتفاق السعودي والثاني إلى قطر القطري.

واستهل رضا سليم رحلته مشواره مع الساحرة المستديرة مع فريق الناشئين بالرجاء المغربي، ثم انتقل لصفوف الجيش الملكي، حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ويجيد رضا سليم صاحب الـ23 عاما فى مركزي الجناح والوسط المهاجم، ويلعب بقدمه اليمنى، ويبلغ طوله 1.76 متر. وشارك سليم الموسم الماضي في 39 مباراة مع الجيش الملكي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 14 هدفا في مختلف البطولات.

وطوال مسيرته مع الجيش، خاض رضا 115 مباراة، سجل خلالها 32 هدفا (منها 15 ركلة جزاء) وصنع 26 آخرين، بينما أهدر ركلتي جزاء فقط.

وعلى مستوى المنتخب المغربي، شارك رضا سليم في مباراة وحيدة أمام زامبيا بكأس أمم إفريقيا للمحليين لمدة 17 دقيقة.

حصد رضا سليم لقبي الدوري المغربي وكأس العرش، إلى جانب لقب أمم أفريقيا للمحليين.