شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يغادر معسكر المصرى فى المغرب للالتحاق بالمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد عيد لاعب النادي المصري، معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية، عائدا إلى القاهرة، وذلك للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي المقرر إقامته الاثنين المقبل.

وكان النادي المصري البورسعيدي قد أعلن ضم أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق، وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعقد يمتد لـ 3 مواسم، استعدادا للموسم المقبل.