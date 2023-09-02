شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يغادر معسكر المصرى فى المغرب للالتحاق بالمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد عيد لاعب النادي المصري، معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية، عائدا إلى القاهرة، وذلك للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي المقرر إقامته الاثنين المقبل.
ويتدرب المصري على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك لمنح الوقت الكافي لفترة الإعداد البدني وكذلك التدريب بالكرة لمنح التعليمات الفنية.
وكان المصري قد وصل صباح السبت قبل الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.
ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.
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