شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق نهائى بطولة باريس للإسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان الثلاثي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، ونور الشربيني المصنفة الثانية، قد تأهلوا إلى الدور النهائي لتضمن بذلك مصر لقب السيدات، حيث تلتقي نور الشربيني مع نوران جوهر، بينما يواجه البطل المصري علي فرج، نظيره دييجو إلياس لاعب بيرو والمصنف الثاني عالمياً للرجال.

وكان علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، قد تأهل إلى النهائي، وفاز علي فرج على النيوزيلندي بول كول في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت لنحو 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-9, 11-6, 6-11, 12-10.

وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.