شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيوزيلندا اليوم فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة "رجال" بقيادة الكندى روى رانا، البوم السبت، مع نيوزيلندا فى إطار مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين بكأس العالم لكرة السلة، والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا فى كاس العالم لكرة السله

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم للسلة فى الساعة 11.45 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وأنجولا فى مباراتهما اليوم يعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب أفريقى.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير، حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحال فوز المنتخبات الأفريقية الثلاثة فى المباراة المقبلة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وبناءً عليه يتحدد الفريق المتأهل للأولمبياد والفريق المتأهلين للتصفيات المؤهلة.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 14/22، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .