شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لليوم السابع: عقد أوكلى مع السويحلى الليبى باطل والمصرى سعى لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه لن يتنازل عن حقه فى قضية هروب النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق.

وقال عادل فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جون أوكلي قرر التوقيع لنادٍ خارج مصر بعدما فسخ عقده من جانب واحد، وعقده مع نادى السويحلى الليبى باطل، ولن نتنازل عن حق النادى، لذا قدمنا شكوى للفيفا ضد اللاعب والنادي الليبي".

وكان النيجيري جون أوكلي قد فسخ تعاقده مع المقاولون العرب من طرف واحد ليوقع على عقود انتقاله إلى السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، على الرغم من امتداد تعاقده مع المقاولون حتى نهاية الموسم المقبل.

وأضاف محمد عادل، "النادي المصري كان قد قدم عرضاً لضم جون أوكلي، وكان هناك شبه اتفاق بين الطرفين قبل هروب اللاعب المفاجئ، لذا قررنا ملاحقته بالطرق القانونية".

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية، وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.