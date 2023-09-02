شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الجونة ودياً الأربعاء استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الإسماعيلى نظيره الجونة فى مباراة ودية تجمع الفريقين الأربعاء المقبل استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الدراويش مباراة ودية مع فيوتشر الثلاثاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من هذه المباراة زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.