شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة من التدريب الصباحى ويكتفى بمران مسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة من المران الصباحى على أن يخوض الدراويش مرانا مسائيا فى الخامسة مساء اليوم، السبت، بعدما خاض الفريق مباراة ودية بالأمس فاز فيها بثلاثية دون رد.

ويرغب إيهاب جلال فى عمل جلسات استشفاء للاعبين للتخلص من إجهاد توالى التدريبات الصباحية والمسائية بجانب المباريات الودية.

وينتظم فى التدريب المسائى 16 لاعباً كان قد تم استبعادهم من ودية الأمس لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو لأسباب فنية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي علي فريق أورانج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الخامسة مساء أمس علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية إستعداد لمباريات الموسم الجديد

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 4 من الشوط الثاني و عماد حمدي في الدقيقة 82 و نادر فرج في الدقيقة 88.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم و إياد العسقلاني و محمد بيومي و عصام صبحي

خط الوسط: محمد حسن و عبدالله السعيد و عمر الساعي و مروان حمدي و عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم : باسم مرسي

بدأ الإسماعيلي مسيطرا علي وسط الملعب و ظهر التجانس علي اللاعبين خاصة في التحرك بدون كرة و أضاع اللاعبون أكثر من فرصة محققة أبرزها انفراد لمروان حمدي في الدقيقة 13 بعدما مر من حارس المرمى و سددها خارج المرمي.

وواصل الإسماعيلي هجومه و لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

و في الشوط الثاني لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: كريم عرفات و محمد عمار و محمد نصر و أحمد محسن

خط الوسط: عماد حمدي و محمد مخلوف و عمر الوحش و محمد عبد السميع نادر فرج

خط الهجوم: محمد زيدان ( عمرو سعيد )

ظهر الإسماعيلي بشكل أفضل من الشوط الأول و تمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عمر الوحش و واصل الفريق هجومه و أضاع أكثر من فرصة محققة حتي نجح عماد حمدي في إحراز الهدف الثاني عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 82 و في الدقيقة 88 ينجح نادر فرج في إحراز الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثة نظيفة.