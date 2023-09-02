شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع برنامجا خاصا لـ عبد الشافى وجمعة وتدريبات إضافية لـ أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت. وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فى ذات الصدد، خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.