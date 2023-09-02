شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك الأسبق فى الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام الثلاثاء المقبل، عزاء سعيد الجدى نجم نادى الزمالك السابق، فى مسجد الحامدية الشاذلية والذى وافته المنية أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

سعيد الجدى هو أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى فترة السبعينيات، وكان يعمل مدرباً بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام، قبل تعرضة لوعكة صحية ألزمته الفراش.