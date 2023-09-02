شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز محمد عبد الشافى ببرنامج خاص فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامج تأهيلى خاص لـ محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة خاصة أن اللاعب ابتعد عن المشاركة معظم مباريات الموسم الماضى بسبب الإصابة القوية التى تعرض لها .

ويرغب أوسوريو فى الاستفادة من خبرات محمد عبد الشافى فى الموسم الجديد لإيمانه بأهمية هذا العنصر فى صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة الصعبة التى يمر بها النادى،خاصة أن كل هذه الأمور دفعت الكولومبى إلى قيد "شيفو" فى القائمة الأفريقية .

وجاء قيد محمد عبد الشافى بعدما استقر اللاعب على التراجع عن قرار الاعتزال، نظرًا لتمسك الجهاز الفنى باستمراره، ، خاصة بعد إيقاف القيد، ما دفع اللاعب للتراجع عن قرار اعتزاله، لا سيما أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء للموسم المقبل.

في سياق مختلف عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له،مطالبا الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.