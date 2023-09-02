شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب غداً على فترتين وتعليمات خاصة لـ المثلوثى وطارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض تدريبات الغد على فترتين. ويؤدي الزمالك مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مراناً مسائياً فى نفس اليوم، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها 16 سبتمبر فى تنزانيا.

فى ذات الصدد، حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشرح أوسوريو للثنائي بعض التعليمات الفنية بشأن الواجبات الدفاعية ودورهما في الملعب.

واهتم أوسوريو بالتمرير السريع للكرة ما بين الدفاع للهجوم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم.