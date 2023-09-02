شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني لـ كرة السلة رجال بقيادة الكندي روى رانا المدير الفني، لمواجهة نظيره نيوزيلندا، فى إطار مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين فى كأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.

بث مباشر.. مباراة مصر ونيوزيلندا

يقدم الخليج 365 بثا حيا ومباشرا لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة.

بث مباشر .. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم للسلة فى تمام الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة.

بث مباشر .. مباراة مصر ونيوزيلندا تحسم التأهل للأولمبياد

تعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وأنجولا فى مباراتهما اليوم يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب أفريقى.

بث مباشر.. مصر تضمن التواجد ضمن أفضل 16 مركز

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحال فوز المنتخبات الأفريقية الثلاثة فى المباراة المقبلة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وبناء عليه يتحدد الفريق المتأهلين للاولمبياد والفريق المتأهلين للتصفيات المؤهلة.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/ 85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 14/22 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .