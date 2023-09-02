شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، منح اللاعبين راحة من المران اليوم السبت. ويستأنف الأهلى تدريباته الجماعية غدًا الأحد بصورة طبيعية ووفقًا للبرنامج التدريبي.

وجاء قرار مارسيل كولر لمنح اللاعبين قسطاً من الراحة، بعد التدريبات القوية التى خاضها الفريق منذ وصوله النمسا الاثنين الماضي لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، فى إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.