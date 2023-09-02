شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجدد طلبه بلعب مبارياته باستاد هيئة قناة السويس فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو النادي المصري طلبهم لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم بخوض مباريات الموسم المقبل باستاد هيئة قناة السويس، على الرغم من الخطاب الذي أرسلته الرابطة إلى المصري تؤكد من خلاله تحديد استاد برج العرب كملعب أساسي للنادي المصري.

وكان المصري قد وصل صباح السبت قبل الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

ويتدرب المصري على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك لمنح الوقت الكافي لفترة الإعداد البدني وكذلك التدريب بالكرة لمنح التعليمات الفنية.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 3 مباريات ودية، وذلك أيام 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.