شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فحص عضويات الزمالك تبدأ عملها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة فى نادى الزمالك لفحص عضويات النادى وتنقيتها، ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة المشكلة لمدة 10 أيام بمقر النادى.

وكان عماد البنانى، رئيس اللحنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، كشف أن أهم أولويات اللجنة المكلفة بإدارة النادى هو تشكيل لجنة لتنقية العضويات قبل إقامة الانتخابات وتحديد من له حق الانتخاب.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة يوم 3 سبتمبر الجارى.

فى سياق آخر، كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.

وقال فؤاد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه المكلف الوحيد بالتواصل مع النادى البرتغالى لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى، لافتاً إلى أن الأمور ما زالت محل تفاوض ويتواصل باستمرار مع النادى البرتغالى لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.