شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. نيوزيلندا تتقدم على مصر 35/47 فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبى مصر ونيوزيلندا بنتيجة 35/47 لصالح المنتخب النيوزيلاندى فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى.

وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 22/25، قبل أن يتأخر فى الفترة الثانية بنتيجة 35/47.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74 ثم الفوز على المكسيك 100/72 ثم الفوز على الأردن.

قال عمرو مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة فى بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز فى حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج إلى الفوز فى مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين فى البطولة، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى مباريات الدور الثانى، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالى نتأهل مباشرة للأولمبياد، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين فى البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء إلى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للأولمبياد.