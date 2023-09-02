شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرًا اليوم فى الإسماعيلية استعدادًا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، على الدخول فى معسكر اليوم في الإسماعيلية، استعدادًا للدورى المصرى الممتاز لموسم 2023/ 2024.

ويسعى علاء عبد العال إلى تجهيز اللاعبين بشكل مميز من أجل احتلال مركز متقدم بعيد عن مراكز الهبوط، بعدما دعم الفريق بصفقات قوية.

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

وصعد فريق الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذى أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.

وصعد الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى «مجموعة الصعيد» برصيد 69 نقطة.