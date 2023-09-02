شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يعلن فسخ تعاقده مع نادى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد قمر، لاعب الجونة والاتحاد والزمالك السابق، فسخ تعاقده مع نادى الداخلية بعدما وقع للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد قمر عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الحمد لله على كل شيء.. ثم فسخ تعاقدى مع نادى الداخلية وربنا يكرمنى في اللى جاى".

وكان مسئولو نادي الداخلية، قد نجحوا فى التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.

وحصل الداخلية على 4 لاعبين من المصري، هم: أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكان عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الداخلية، قد نجح فى التعاقد مع أحمد عماد، مدافع فريق المصرى البورسعيدى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.