شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر للألعاب البارالمبية تصل غانا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة مصر للألعاب البارالمبية مدينة أكرا بغانا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تشارك فيها اللجنة البارالمبية بثلاث ألعاب لذوى الإعاقة بعدد 41 فردا يمثلون 3 ألعاب، هى كرة السلة على الكراسى، كرة القدم للمبتورين، والتنس الأرضى، برئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة.

وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة أحمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها التركى إيفرن المدير الفنى ورستم أحمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وإبراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وإبراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر إبراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى وإسلام مجاهد.

بعثة منتخب مصر لكرة السله للكراسى المتحركة تتكون من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدربا عاما وسعيد بدرى إدارى ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحسين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح واشرف ابو زيد وأحمد فتحى

أما منتخب تنس الطاوله البارالمبى فيتكون من طارق حسن مدرب ولاعبين هما حسن عماد وعبد الرحمن صلاح.