شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول لزوجته فى عيد زواجهما: "نحبك برشا يا أحلى امرأة فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، بعيد زواجه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وكتب معلول، "8 سنوات من الزواج 8 سنوات من الحب.. ربنا يخليكى ليا ميحرمنيش منك يا أحلى امرأة فى الدنيا..نحبك برشا أو إن شاء الله كل عام وأنتى معايا".

فى سياق آخر، تصدر على معلول قائمة منتخب تونس، لوديتي نسور قرطاج أمام مصر وبوتسوانا خلال معسكر سبتمبر المقبل، فيما غاب زميله فى الفريق الأحمر محمد الضاوى كريستو الذى تواجد فى معسكر بلاده الأخير.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب تونس مبارياته الودية أمام بوتسوانا يوم 7 سبتمبر المقبل، ثم مواجهة مصر يوم 12 من الشهر نفسه.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى السماح للاعبي الفريق بإجراء جولة حرة فى مدينة فيينا، اليوم السبت، على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليا فى النمسا.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا، الأحد، بصورة طبيعية، وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.