شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفوز على مصر 88/ 86 فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب النيوزيلاندى على نظيره المصرى بنتيجة 88 /86 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين بكأس العالم لكرة السلة التى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

وتلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74 ثم الفوز على المكسيك 100/72 ثم الأردن.

وضمن منتخب مصر تواجده فى أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد فى الملحق العالمى بعد تأهل جنوب السودان كأفضل منتخب أفريقى.