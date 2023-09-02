شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه جمهورية شبين ودياً اليوم استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندرى، بقيادة طارق العشرى، اليوم جمهورية شبين في مباراة ودية من أجل الاطمئنان على لاعبى سيد البلد استعدادا للموسم الجديد 2023/ 2024.

ونجح فريق الاتحاد فى الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله المهاجم الغانى بنجامين بواتينج، فى تجربة قوية، خاصة أن فريق الاتحاد خاض اللقاء بتشكيل أقرب للتشكيل الأساسي.

ولعب فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان 5 مباريات ودية أمام كل من فريق طلائع الأسطول وفريق الترسانة وإسكندرية للبترول وفاركو.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين فى بداية الدورى مع فريق غزل المحلة باستاد جمهورية شبين.

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين نجح فى التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.