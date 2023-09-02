شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون السبعة يجهزون 4 بلاغات.. والنادى يرد: لدينا مستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللاعبون السبعة "محمد حمدي زكي، أحمد عبد العزيز، أحمد داود، كريم مصطفى، محمد فتحي، عمر بسام، أحمد موسى"، والذين كانوا قد تقدموا بشكوى إلى اتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم ضد نادي المقاولون العرب بسبب عدم حصولهم على مكافآت البقاء بالدوري، وبادعاء التلاعب بعقودهم، خلال تواجدهم بنادى المقاولون بياناً للرد على النادي.

وجاء بيان اللاعبين كالتالي:

ـ النادي ملزم بسداد الضرائب عن اللاعبين لمصلحة الضرائب وتخصمها من مستحقات اللاعب.

ـ العقود حررت بطريق تسمح للنادي بالتهرب الضريبي من رسوم التنمية وتم تقليل قيمة العقود لتقليل الضرائب ولا علم للاعبين بذلك لأننا وقعنا على بياض ثقةً في نادى المقاولون والمسئولين.

ـ تم فسخ التعاقد مع النادي من لاعبين أفارقة وشكوى أحدهم بسبب ما يحدث من تلاعب داخل النادي ونحن كلاعبين مصريين أرسلنا شكوى لاتحاد الكرة وأحد المحاكم المختصة.

ـ نجهز أربع بلاغات للنائب العام ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى كل هذه الأمور، ونثق فى قنوات التقاضي الشرعية والقانون المصري.

من جانبه، رد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على بيان اللاعبين قائلاً فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "العقود موجودة في النادي، ومن يريد أن يطلع عليها فلا مشكلة، المقاولون كل إجراءاته صحيحة ولا أحد يوقع على بياض، بإمكانهم أن يأتوا لنا بأوراق من الضرائب تفيد صحة موقفهم من عدمه".