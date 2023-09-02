شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات منتخب رفع الأثقال فى بطولة العالم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب رفع الأثقال للمشاركة فى بطولة العالم بالمملكة العربية السعودية ، المحدد لها الفترة من 4 إلى 17 سبتمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد باريس. ويخوض محمود حسنى منافسات وزن 96 كجم يوم 13 من الشهر الجارى ومعه كريم كحلة نفس الوزن، ونعمة سعيد 71 كجم.

بينما يخوض مازن أسامة منافسات وزن 102 كجم يوم 14 ثم حليمة عبد العظيم وزن +87 كجم يوم 16 وأخيرا عبد الرحمن محمد وزن +109 يوم 17 سبتمبر .

ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى ، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102