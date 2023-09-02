شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل معسكر النمسا لإنهاء ملف تمديد عقود 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لاي نادٍ فى يناير المقبل.

ويعقد خالد بيبو جلسات متواصلة مع الثلاثى "محمد هانى وعمرو السولية وبيرسى تاو" لاعبو الفريق فى معسكر النمسا لمناقشة ملف تمديد عقودهم مع الفريق، لفرض مزيدٍ من الاستقرار والتركيز على جنبات الأهلى الذى يستعد لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر الجاري.

وكان الأهلي قد جدد عقود لاعبيه رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم، وكشف مسؤول بالنادي وقتها أن الخطوة التالية هي تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2024، وبالفعل أعلنت إدارة الاهلى تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة لمدة ثلاثة مواسم ومحمود متولى لمدة موسمين ويتبقى محمد هاني، عمرو السولية، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ويولى خالد بيبو اهتماماً كبيراً بملف تمديد العقود في الاهلى خشية رحيل أي لاعب بشكل مفاجئء بشكل يدفع الجماهير لتوجيه أصابع اللوم للإدارة الحمراء بسبب تأخر حسم هذا الملف الشائك والذى أثار أزمات كبيرة مع بعض اللاعبين أمثال عبد الله السعيد وأحمد فتحى.