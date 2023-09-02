شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى أثناء استقبال رموز الزمالك: نرحب بدعم الجميع وهدفنا حل كل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، ترحيبه بتواجد رموز الكرة لمساندة النادى فى الوقت الحالي.

جاء تصريحات الدكتور عماد البناني بعدما التقى ثنائي من رموز الكرة بالقلعة البيضاء هما محمود الخواجة وغانم سلطان، فى حضور أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي.

وقال عماد البنانى فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن اللجنة تبذل قصاري جهدها من أجل حل كل العقبات أمام النادي لتسهيل الأمور سواء الخاصة بفريق الكرة، أو باقي الملفات الأخرى سواء ملفات الفرق الرياضية بجانب الشئون الداخلية بالنادي، حتى نهاية الفترة المكلف برئاستها للجنة.

وأوضح أن اللجنة تحاول أن تؤدي دورها بمنتهى الدقة لتسليم النادي بالشكل الأمثل بعد انتهاء انتخابات النادي المقبلة، مؤكدا أنه في مهمة قومية من أجل كيان كبير أسمه نادي الزمالك.

فيما أكد الثنائى غانم سلطان ومحمود الخواجه دعمهما للجنه متمنين لها التوفيق فى مهمتها الصعبه لحين تسليم النادي لمجلس منتخب مشيدين بالجهد المبذول من اللجنة لحل مشاكل كثيرة فى ملفات متعددة، رغم الظروف الصعبة التى يمر بها النادي.