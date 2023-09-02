شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُحدد 17 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف إقامة اللقاء يوم الأحد 17 سبتمبر المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كيجالي بيليه، وهو من ملاعب النجيب الصناعي.

وستكون المباراة هي ضربة البداية لمشوار نادي بيراميدز في دوري الأبطال، على أن يحدد الكاف لاحقا موعد مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل.