شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُحدد 17 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقرر الكاف إقامة اللقاء يوم الأحد 17 سبتمبر المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كيجالي بيليه، وهو من ملاعب النجيب الصناعي.
وستكون المباراة هي ضربة البداية لمشوار نادي بيراميدز في دوري الأبطال، على أن يحدد الكاف لاحقا موعد مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل.
وتحدث رمضان صبحى، فى تصريحات لموقع بيراميدز: "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، لكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهما جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي".
وأضاف رمضان صبحي: "هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".
وتابع : "الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وإدارة مميزة، وهناك حالة من التميز في كل القرارات، ينقص الفريق فقط تحقيق بطولة، ومن وجهة نظري النادي يستحق أن يكون في مكانة أفضل باللاعبين والإمكانيات الموجودة".
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